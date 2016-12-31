مسلم: التحضيرات لمواكبة ليلة راس السنة جاهزة مئة بالمئة

اكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم ان التحضيرات لمواكبة ليلة راس السنة جاهزة مئة بالمئة والقطعات العملية جاهزة على كافة الاراضي اللبنانية بالاضافة الى العناصر اللوجستية.

وفي تصريح تلفزيوني، لفت الى اننا نقوم بواجباتنا ونريد ان يلاقينا المواطن بمسؤولية وعدم مخالفة القوانين.