(نيوزيلاندا، أستراليا، اليابان، كوريا الشمالية ،هونغ كونغ ،الصين تايوان، فيتنام) احتفلت بعيد رأس السنة الميلادية كل على طريقته

محمد البطل

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