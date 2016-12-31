وزير الداخلية يواكب الاجراءات الأمنية ليلة راس السنة من ثكنة الحلو

محمد البطل

يواكب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في هذه الأثناء الاجراءات الأمنية ليلة رأس السنة من ثكنة الحلو

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