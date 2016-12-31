التنظيم الناصري شارك في احتفال إضاءة شعلة انطلاقة حركة فتح بعين الحلوة

شارك عضو اللجنة المركزية لـ”التنظيم الشعبي الناصري” محمد ظاهر في احتفال إضاءة شعلة انطلاقة “حركة فتح” والثورة الفلسطينية الذي أقيم اليوم السبت 31 كانون الأول 2016 في مخيم عين الحلوة.

وقد حضر الاحتفال قادة الفصائل الفلسطينية وحشد من أهالي المخيم.

وقد تخلل الاحتفال عرض عسكري لبعض الكتائب التابعة للحركة، إضافة إلى استعراض كشفي.