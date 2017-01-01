ألفا: تأثر خدمة الرومينغ في عدد من الدول بسبب عطل طرأ على كابل بحري قرب البرتغال

محمّد جابر

ألفا: تأثر خدمة الرومينغ في عدد من الدول بسبب عطل طرأ على كابل بحري قرب البرتغال

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