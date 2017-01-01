“أم تي في”: هيكل مسلم توفي جراء الطلقات النارية التي اطلقها عليه المسلح لا جراء رمي نفسه في البوسفور

محمّد جابر

“أم تي في”: هيكل مسلم توفي جراء الطلقات النارية التي اطلقها عليه المسلح لا جراء رمي نفسه في البوسفور

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