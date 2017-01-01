أنباء عن هجوم بالقذائف والأسلحة يستهدف مبنى أمنياً في ولاية ديار بكر في تركيا

أخبار متفرقة
- لبنانمنخفض تركي يمطر في لبنان
- منوعاتمواجهة جينيفر-ريهانا…تابع
- اللواءقنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي للـmtv: ستصل الطائرة اللبنانية بعد 5 دقائق.
- اللواءالرياشي: دائماً هناك انتقادات للدولة ولآدائها ولكن الظروف والأحداث تفرض نمطاً مغايراً بالتعاطي وكل التعاطي لا يعوض ما ذهب
- اللواءالرياشي: وردتني شكاوى من زملاء كثر وأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ أهالي الضحايا تعرضوا لضغط نفسي
- اللواءداعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإنتحاري في طرطوس
- اللواءالرياشي للـ”أم تي في”: اصريت على احترام الاعلام خصوصية كل عائلة اذ ان هذا الحدث بقدر ما هو عام هو خاص يتطلب خصوصية في تعامل كل عائلة مع الصدمة
- اللواءmtv: انتشار أمني كثيف في اسطنبول بعد الاعتداء الارهابي على الملهى الليلي بحيث تم استدعاء آلاف العناصر الامنية.
- عربياتطائرة سعودية تهبط اضطراريا في القاهرة..وهذا هو السبب
- اللواءالطبيب الذي يتابع حالة بشرى الدويهي قال إن وضعها مستقر لكنها بحاجة لعناية ولا حديث عن نقلها الى لبنان