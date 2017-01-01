أنباء عن هجوم بالقذائف والأسلحة يستهدف مبنى أمنياً في ولاية ديار بكر في تركيا

محمّد جابر

أنباء عن هجوم بالقذائف والأسلحة يستهدف مبنى أمنياً في ولاية ديار بكر في تركيا

 

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