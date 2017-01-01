إدارة الميدل ايست دعت أهالي ضحايا اعتداء اسطنبول للتوجه الى مكتب المبيعات في المطار قبل السابعة مساء

محمّد جابر

إدارة الميدل ايست دعت أهالي ضحايا اعتداء اسطنبول للتوجه الى مكتب المبيعات في المطار قبل السابعة مساء

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