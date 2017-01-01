إصابة شرطي إيطالي بانفجار قنبلة أمام متجر كتب بفلورنسا

محمّد جابر

إصابة شرطي إيطالي بانفجار قنبلة أمام متجر كتب بفلورنسا

 

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