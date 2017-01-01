اجتماع طارئ “للمجلس الأمني المصغر الاسرائيلي” يبحث في تبادل أسرى مع حركة حماس

محمّد جابر

اجتماع طارئ “للمجلس الأمني المصغر الاسرائيلي” يبحث في تبادل أسرى مع حركة حماس

 

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