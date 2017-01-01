الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يدمرون آلية بي ام بي وبيك آب لمسلحي جبهة النصرة ويقتلون ويجرحون من بداخلهما بريف حلب الجنوبي

محمّد جابر

الاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يدمرون آلية بي ام بي وبيك آب لمسلحي جبهة النصرة ويقتلون ويجرحون من بداخلهما بريف حلب الجنوبي

 

تعليقات الفيسبوك