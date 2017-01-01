البحرين: مقتل شرطي أثناء تصديه للهجوم المسلح على سجن “جو”

أخبار متفرقة
- اللواءإصابة العريف م. ز. (أمن الدولة) والمواطنَيْن أ. م وس. ز. والفلسطيني خ. ح. برصاص طائش لمناسبة رأس السنة
- اللواءالحريري : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك وهناك توجيهات باتخاذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى اللبنانيين وأعادتهم سالمين
- اللواءالداخلية السعودية: خاطفوا الشيخ الجيراني لن يفلتوا من العقاب
- اللواءالداخلية السعودية: خاطفوا الشيخ الجيراني لن يفلتوا من العقاب
- اللواءجريحان نتيجة تصادم بين سيارتين عند مفرق بلدة معركة صور نقلا الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة
- اللواءالداخلية السعودية : مكافأة مالية لمن يوفر معلومات تؤدي للقبض على خاطفي الجيراني
- اللواءالطبيب طوني الياس الذي يتابع حالة ابنة النائب الدويهي لـLBCI: حالة بشرى الصحية مستقرة حاليا سننتظر ساعتين لمعرفة التطورات
- اللواءmtv: الأمن التركي يزور الجرحى اللبنانيين لاستقصاء المعلومات منهم وسط إجراءات أمنية مشدّدة
- اللواءشقيقة اللبناني الياس ورديني تؤكد أنها لم تتواصل مع شقيقها حتى الساعة والمعلومات التي تتحدث عن العثور عليه غير مؤكدة
- اللواءعائلة اللبنانية ريتا الشامي : ابنتنا التي كانت برفقة بشرى الدويهي في اسطنبول مفقودة ولا نعرف عنها شيئاً حتى الساعة