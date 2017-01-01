التحكم المروري: 6 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحائط جانب طريق عام ذوق مصبح باتجاه الاوتوستراد الساحلي

محمّد جابر

التحكم المروري: 6 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحائط جانب طريق عام ذوق مصبح باتجاه الاوتوستراد الساحلي

 

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