الجيش الأميركي: التحالف الدولي قصف بالمدفعية مواقع لتنظيم ” داعش” الإرهابي قرب مدينة الموصل العراقية

محمّد جابر

الجيش الأميركي: التحالف الدولي قصف بالمدفعية مواقع لتنظيم ” داعش” الإرهابي قرب مدينة الموصل العراقية

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