الحريري: تواصلت مع الاجهزة الامنية وتحدثت مع الرئيس عون وكنا نريد ان نعرف ماذا يحصل بشتى الوسائل.

محمّد جابر

الحريري: تواصلت مع الاجهزة الامنية وتحدثت مع الرئيس عون وكنا نريد ان نعرف ماذا يحصل بشتى الوسائل.

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