الحريري: سنحارب الارهابيين بكل ما لدينا ونحن يجب ان ندعم الجيش والقوى الامنية ويجب ان نكون مستعدين.

محمّد جابر

الحريري: سنحارب الارهابيين بكل ما لدينا ونحن يجب ان ندعم الجيش والقوى الامنية ويجب ان نكون مستعدين.

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