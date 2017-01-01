الحريري: لدينا خوف من ان يضرب الارهاب لبنان، ولكن الجيش وقوى الامن والمخابرات يقومون باعمال استباقية، والجميع بتأهب كامل في البلد.

محمّد جابر

الحريري: لدينا خوف من ان يضرب الارهاب لبنان، ولكن الجيش وقوى الامن والمخابرات يقومون باعمال استباقية، والجميع بتأهب كامل في البلد.

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