الحريري يتصل بالرئيس عون ويقررا ارسال وفد من “الخارجية” مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي للاطلاع على أحوال الجرحى وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان

محمّد جابر

الحريري يتصل بالرئيس عون ويقررا ارسال وفد من “الخارجية” مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي للاطلاع على أحوال الجرحى وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان

 

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