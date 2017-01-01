الحريري: يجب ان ننتبه اينما كنا لكن لا يجب ان نخاف لا يجب لاحد ان يغير طريقة حياتنا

محمّد جابر

الحريري: يجب ان ننتبه اينما كنا لكن لا يجب ان نخاف لا يجب لاحد ان يغير طريقة حياتنا

 

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