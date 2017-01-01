الخارجية اللبنانية: قنصل لبنان في تركيا يؤكد مقتل الياس ورديني وريتا الشامي وهيكل مسلّم في اعتداء اسطنبول

محمّد جابر

الخارجية اللبنانية: قنصل لبنان في تركيا يؤكد مقتل الياس ورديني وريتا الشامي وهيكل مسلّم في اعتداء اسطنبول

 

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