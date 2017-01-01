الرئيس سعد الحريري عبر الـmtv: اوجه التعازي الحارة لاهالي الشهداء واتمنى الشفاء لجميع الجرحى

محمّد جابر

الرئيس سعد الحريري عبر الـmtv: اوجه التعازي الحارة لاهالي الشهداء واتمنى الشفاء لجميع الجرحى

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