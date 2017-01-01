الرياشي: دائماً هناك انتقادات للدولة ولآدائها ولكن الظروف والأحداث تفرض نمطاً مغايراً بالتعاطي وكل التعاطي لا يعوض ما ذهب

محمّد جابر

الرياشي: دائماً هناك انتقادات للدولة ولآدائها ولكن الظروف والأحداث تفرض نمطاً مغايراً بالتعاطي وكل التعاطي لا يعوض ما ذهب

 

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