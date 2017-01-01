الرياشي للـ”أم تي في”: اصريت على احترام الاعلام خصوصية كل عائلة اذ ان هذا الحدث بقدر ما هو عام هو خاص يتطلب خصوصية في تعامل كل عائلة مع الصدمة

محمّد جابر

الرياشي للـ”أم تي في”: اصريت على احترام الاعلام خصوصية كل عائلة اذ ان هذا الحدث بقدر ما هو عام هو خاص يتطلب خصوصية في تعامل كل عائلة مع الصدمة

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