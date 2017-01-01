الرياشي: وردتني شكاوى من زملاء كثر وأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ أهالي الضحايا تعرضوا لضغط نفسي

محمّد جابر

الرياشي: وردتني شكاوى من زملاء كثر وأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ أهالي الضحايا تعرضوا لضغط نفسي

 

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