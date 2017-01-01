الطبيب الذي يتابع حالة بشرى الدويهي قال إن وضعها مستقر لكنها بحاجة لعناية ولا حديث عن نقلها الى لبنان

محمّد جابر

الطبيب الذي يتابع حالة بشرى الدويهي قال إن وضعها مستقر لكنها بحاجة لعناية ولا حديث عن نقلها الى لبنان

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