القضاء العسكري بمصر يصدر أحكاما بالمؤبد والسجن 15 عاما على 16 شخصاً بقضية ” خلية الضباط” (الجزيرة)

محمّد جابر

القضاء العسكري بمصر يصدر أحكاما بالمؤبد والسجن 15 عاما على 16 شخصاً بقضية ” خلية الضباط” (الجزيرة)

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