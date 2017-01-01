النائب الدويهي غادر بيروت متوجها الى اسطنبول ليكون الى جانب ابنته بشرى التي أصيبت خلال اعتداء اسطنبول

محمّد جابر

النائب الدويهي غادر بيروت متوجها الى اسطنبول ليكون الى جانب ابنته بشرى التي أصيبت خلال اعتداء اسطنبول

 

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