النائب ايلي ماروني أفاد صوت لبنان أن من بين جرحى هجوم اسطنبول خمسة لبنانيين، وهو يجري الاتصالات اللازمة لتأمين نقلهم الى لبنان لتلقي العلاج

موقع اللواء

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