الوزير فنيانوس: اذا احتاج الامر الى طائرة ثانية الى اسطنبول سيتم تأمينها في الساعات المقبلة

محمّد جابر

الوزير فنيانوس: اذا احتاج الامر الى طائرة ثانية الى اسطنبول سيتم تأمينها في الساعات المقبلة

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