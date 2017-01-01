الوزير ميشال فرعون للـmtv: الياس ورديني نموذج من الشباب الذين يحبون الحياة، وكل ما يحصل في سوريا والعراق يهدد دول العالم

محمّد جابر

الوزير ميشال فرعون للـmtv: الياس ورديني نموذج من الشباب الذين يحبون الحياة، وكل ما يحصل في سوريا والعراق يهدد دول العالم

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