الوكالة الوطنية: ليان زاهر ناصر التي فقدت في اسطنبول هي من مدينة الطيرة في فلسطين المحتلة وليست من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل

محمّد جابر

الوكالة الوطنية: ليان زاهر ناصر التي فقدت في اسطنبول هي من مدينة الطيرة في فلسطين المحتلة وليست من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل

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