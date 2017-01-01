الوكالة الوطنية: ليان زاهر ناصر التي فقدت في اسطنبول هي من مدينة الطيرة في فلسطين المحتلة وليست من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل

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- اللواء“العربية”: مقتل كويتي وإصابة 5 آخرين في هجوم إسطنبول
- اللواءعائلة الشاب هيكل حنا مسلّم تبلغت منذ قليل نبأ وفاته نتيجة الاعتداء الارهابي في اسطنبول (الوكالة الوطنية)
- اللواءmtv: فرنسوا أسمر مصاب باليد وناصر بشارة في الفخذ وهما سينقلان ليلاً الى بيروت أما بشرى الدويهي ونضال بشراوي فيخضعان لعمليّات جراحيّة
- اللواءغوتيريس يدعو لوضع السلام على راس سلم أولويات العالم
- لبنانريفي: للوحدة في مواجهة الارهاب
- اللواءحاصباني يوعز بعلاج الجرحى بأحداث اسطنبول على نفقة “الصحة”
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- اللواءالاعلام الحربي: الجيش السوري وحلفاؤه يدمرون آلية بي ام بي وبيك آب لمسلحي جبهة النصرة ويقتلون ويجرحون من بداخلهما بريف حلب الجنوبي
- اللواءmtv: أسرة الشاب هيكل مسّلم تؤكّد خبر وفاته في اعتداء اسطنبول
- اللواءإدارة الميدل ايست دعت أهالي ضحايا اعتداء اسطنبول للتوجه الى مكتب المبيعات في المطار قبل السابعة مساء