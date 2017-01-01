“ال بي سي”: وفد من آل الدويهي يتوجه الآن الى المستشفى حيث تعالج الشابة بشرى الدويهي في تركيا

أخبار متفرقة
- اللواءألفا: تأثر خدمة الرومينغ في عدد من الدول بسبب عطل طرأ على كابل بحري قرب البرتغال
- اللواءالحريري: يجب ان ننتبه اينما كنا لكن لا يجب ان نخاف لا يجب لاحد ان يغير طريقة حياتنا
- اللواءالحريري: لدينا خوف من ان يضرب الارهاب لبنان، ولكن الجيش وقوى الامن والمخابرات يقومون باعمال استباقية، والجميع بتأهب كامل في البلد.
- اللواءالحريري: سنحارب الارهابيين بكل ما لدينا ونحن يجب ان ندعم الجيش والقوى الامنية ويجب ان نكون مستعدين.
- اللواءالحريري: تواصلت مع الاجهزة الامنية وتحدثت مع الرئيس عون وكنا نريد ان نعرف ماذا يحصل بشتى الوسائل.
- اللواءالرئيس سعد الحريري عبر الـmtv: اوجه التعازي الحارة لاهالي الشهداء واتمنى الشفاء لجميع الجرحى
- اللواء“سكاي نيوز”: مقتل قيادي في جبهة النصرة وثلاثة آخرين في غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار قرب معبر باب الهوى شمال سوريا.
- اللواءبصبوص لـ”الجديد”: من يطلق النار في المناسبات يطلقه اجمالا عن سطح منزله او “بالكونه” لذا نطلب من المواطنين ان يساعدونا في الكشف عن هويتهم
- اللواءالطب الشرعي بإسطنبول: ارتفاع الضحايا الأجانب في هجوم إسطنبول إلى 24 شخصاً
- لبنانهذا هو قاتل اللبنانيين في تركيا