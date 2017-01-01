“ال بي سي”: وفد من آل الدويهي يتوجه الآن الى المستشفى حيث تعالج الشابة بشرى الدويهي في تركيا

محمّد جابر

“ال بي سي”: وفد من آل الدويهي يتوجه الآن الى المستشفى حيث تعالج الشابة بشرى الدويهي في تركيا

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