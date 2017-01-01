باسيل: الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل حول اعتداء اسطنبول

محمّد جابر

باسيل: الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل حول اعتداء اسطنبول

 

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