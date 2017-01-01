باسيل لـ”الجديد”: لبنان يظهر اليوم أكثر أمناً من غيره من البلدان وبات ضرورياً إعادة البحث لإي أسلوب مكافحة الإرهاب

محمّد جابر

باسيل لـ”الجديد”: لبنان يظهر اليوم أكثر أمناً من غيره من البلدان وبات ضرورياً إعادة البحث لإي أسلوب مكافحة الإرهاب

 

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