بصبوص لـ”الجديد”: من يطلق النار في المناسبات يطلقه اجمالا عن سطح منزله او “بالكونه” لذا نطلب من المواطنين ان يساعدونا في الكشف عن هويتهم

محمّد جابر

بصبوص لـ”الجديد”: من يطلق النار في المناسبات يطلقه اجمالا عن سطح منزله او “بالكونه” لذا نطلب من المواطنين ان يساعدونا في الكشف عن هويتهم

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