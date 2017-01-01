بوتفليقة دعا إلى جعل مكافحة الإرهاب أولوية المجتمع الدولي

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- اللواءشمعون: المهمة الأصعب التي ستخوض الحكومة غمارها هي قانون الانتخاب
- عربياتمقتل قائد عسكري ايراني في سوريا
- اللواءلحام عزى بضحايا اعتداء اسطنبول: إرهاب عالمي ضد الإنسان كل إنسان وأصبح العالم كله هدفا له
- اللواءالجيش الأميركي: التحالف الدولي قصف بالمدفعية مواقع لتنظيم ” داعش” الإرهابي قرب مدينة الموصل العراقية
- منوعاتهل انتحر جورج مايكل
- اللواءمحفوض عبر “تويتر”: أطالب بملاحقة قضائية بحق لبناني كتب “أنّ الضحايا لقوا المصير الذي يستحقّونه وماتوا في خمارة بعد ممارسة العربدة والسكر الشديد”.
- لبنانالحريري: اعتداء اسطنبول استهداف لتركيا التي تحاول وقف النزيف السوري
- اللواءالوزير ميشال فرعون للـmtv: الياس ورديني نموذج من الشباب الذين يحبون الحياة، وكل ما يحصل في سوريا والعراق يهدد دول العالم
- اللواءفرعون: قمنا بقدر المستطاع بمواكبة مصير الجرحى والحصول على معلومات عنهم ونعزّي العائلات المفجوعة بأبنائها
- اللواء“ال بي سي”: الجريحة ميليسا بارالاردو وضعها جيّد كما ان وضع الجريخ نضال بشراوي مستقر