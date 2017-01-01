بوتين يعزي أردوغان بضحايا هجوم إسطنبول: روسيا كانت وستظل حليفة لتركيا بحربها ضد “قوى الشر”

محمّد جابر

بوتين يعزي أردوغان بضحايا هجوم إسطنبول: روسيا كانت وستظل حليفة لتركيا بحربها ضد “قوى الشر”

 

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