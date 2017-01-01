حسان بشراوي من اسطنبول : اخي نضال وفرنسوا الاسمر وناصر بشارة حالتهم مستقرة وابنة النائب اسطفان دويهي حالتها حرجة وتخضع لعمليات جراحية

موقع اللواء

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