“سكاي نيوز”: مقتل قيادي في جبهة النصرة وثلاثة آخرين في غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار قرب معبر باب الهوى شمال سوريا.

محمّد جابر

“سكاي نيوز”: مقتل قيادي في جبهة النصرة وثلاثة آخرين في غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار قرب معبر باب الهوى شمال سوريا.

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