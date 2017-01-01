شقيق نضال بشرواي حسان للـLBCI: أبلغنا عن 13 اصابة من اللبنانيين في اسطنبول ونضال يخضع لعملية جراحية في رجله وإصابة بشرى الدويهي حرجة

موقع اللواء

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