صوت لبنان: استشهاد شاب لبناني في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول

أخبار متفرقة
- اللواءرئيس الوزراء التركي يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث تداعيات هجوم اسطنبول
- اللواءالخارجية:3 اصابات مؤكدة بهجوم اسطنبول واللوائح الرسمية ستصدر بعد الظهر
- اللواءاستخبارات الجيش أوقفت 7 سوريين في بلدة ايعال – قضاء زغرتا لتواصلهم مع مجموعات ارهابية
- اللواءأردوغان: على الأمة التركية أن تتحد في مواجهة “الألعاب القذرة”
- اللواءأردوغان: التفجيرات الإرهابية تهدف لزعزعة استقرار تركيا ونشر الفوضى
- اللواءأردوغان: لا يمكن فصل هجوم اسطنبول عن التطورات في المنطقة
- اللواءبيان للرئاسة التركية: سنواصل معركتنا ضد الإرهاب حتى النهاية
- اللواءالراعي يتراس في هذه الاثناء قداس رأس السنة بحضور ممثلين اثنين عن عون وبري
- اللواءنهى مراد شقيقة نضال بشرواي : نعيش حالة من الرعب في تركيا ونطالب السفارة اللبنانية بالتدخل لانقاذنا
- اللواءداعش يعلن ان عناصره شنوا هجوما بمدينة النجف العراقية ومعلومات عن 100 قتيل (الجزيرة)