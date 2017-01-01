عائلة الشاب هيكل حنا مسلّم تبلغت منذ قليل نبأ وفاته نتيجة الاعتداء الارهابي في اسطنبول (الوكالة الوطنية)

محمّد جابر

عائلة الشاب هيكل حنا مسلّم تبلغت منذ قليل نبأ وفاته نتيجة الاعتداء الارهابي في اسطنبول (الوكالة الوطنية)

 

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