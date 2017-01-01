عائلة ريتا الشامي لم تتبلغ بعد أي خبر عن ابنتها بعد العملية الارهابية في اسطنبول وتتمنى من المعنيين متابعة الموضوع بجدية (MTV)

محمّد جابر

عائلة ريتا الشامي لم تتبلغ بعد أي خبر عن ابنتها بعد العملية الارهابية في اسطنبول وتتمنى من المعنيين متابعة الموضوع بجدية (MTV)

 

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