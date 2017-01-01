فرعون: قمنا بقدر المستطاع بمواكبة مصير الجرحى والحصول على معلومات عنهم ونعزّي العائلات المفجوعة بأبنائها

محمّد جابر

فرعون: قمنا بقدر المستطاع بمواكبة مصير الجرحى والحصول على معلومات عنهم ونعزّي العائلات المفجوعة بأبنائها

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