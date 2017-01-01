فرنسا تعرب عن “املها” بـ”احترام كامل” لوقف اطلاق النار في سوريا وتدعو الى استئناف سريع للمفاوضات السياسية برعاية الامم المتحدة

موقع اللواء

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