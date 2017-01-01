فنيانوس طلب من المدير العام للميدل ايست اعطاء الاولوية في رحلة اسطنبول مساء اليوم لاهالي ضحايا مقهى “رينا” وببطاقات مجانية

محمّد جابر

فنيانوس طلب من المدير العام للميدل ايست اعطاء الاولوية في رحلة اسطنبول مساء اليوم لاهالي ضحايا مقهى “رينا” وببطاقات مجانية

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