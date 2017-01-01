فنيانوس: نضع انفسنا مكان الاهالي لكن الدولة اللبنانية استنفرت بكامل أجهزتها لمعاجلة الموضوع.

محمّد جابر

فنيانوس: نضع انفسنا مكان الاهالي لكن الدولة اللبنانية استنفرت بكامل أجهزتها لمعاجلة الموضوع.

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