قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي للـmtv: ستصل الطائرة اللبنانية بعد 5 دقائق.

محمّد جابر

قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي للـmtv: ستصل الطائرة اللبنانية بعد 5 دقائق.

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