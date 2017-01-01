قنصل لبنان في تركيا: 3 جرحى من بين اللبنانيين هم: فرانسوا الأسمر ونضال بشرواي وفتاة وضعها حرج ولا قتلى لغاية الساعة

موقع اللواء

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