لحام عزى بضحايا اعتداء اسطنبول: إرهاب عالمي ضد الإنسان كل إنسان وأصبح العالم كله هدفا له

محمّد جابر

لحام عزى بضحايا اعتداء اسطنبول: إرهاب عالمي ضد الإنسان كل إنسان وأصبح العالم كله هدفا له

تعليقات الفيسبوك